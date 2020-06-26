В Орле самыми востребованными оказались ритуальные услуги

Структура рынка платных услуг заметно изменилась за время пандемии.

Орелстат обнародовал оперативные данные о рынке платных услуг, оказанных населению Орловской области в январе-мае 2020 года. Снижение ряда показателей было предсказуемым: напомним, в период введения ограничений из-за новой коронавирусной инфекции областные власти временно запретили работу отдельных отраслей. В частности, были закрыты парикмахерские, фитнес-центры , бассейны и другое.

Все это сказалось на статистике. Согласно ей, в январе-мае 2020 года населению области было оказано услуг бытового характера на общую сумму 1,457 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 29,6 процента меньше соответствующего периода прошлого года.

«Более 67 процента объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских», — говорится в сообщении Орелстата.

Статистики также подсчитали индекс физического объема бытовых услуг, оказанных в январе-мае 2020 года в процентах по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Самым высоким он оказался у сферы ритуальных услуг – 85,7 процента. То есть показатели работы ритуальщиков снизились по сравнению с прошлым годом, однако во всех других сферах снижение было гораздо более ощутимым. Это говорит о том, что во время пандемии коронавируса ритуальные услуги были востребованы у населения в большей степени, чем другие услуги.

К примеру, индекс работы парикмахерских составил 59,6 процента, то есть эта сфера «просела» на 40 процентов по сравнению с показателями своей же работы годичной давности. Индекс работы химчисток и прачечных составил 54,9 процента, ремонта и техобслуживания бытовой техники – 51,9 процента, ремонта обуви – 48,6 процента.

В целом в январе-апреле 2020 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано различных платных услуг на 12,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»