В Орле выросла популярность дистанционной оплаты услуг ЖКХ

26.6.2020 | 12:24 ЖКХ, Новости

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Количество дистанционных платежей за время самоизоляции выросло на 8 процентов.

Любопытную статистику привела компания «Орловский энергосбыт». Напомним, она является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области. В компании подсчитали, что 56 процентов физлиц, то есть рядовых жителей, майские счета за свет оплатили при помощи различных дистанционных сервисов.

Очевидно, что важную роль в росте популярности таких сервисов сыграла самоизоляция. Напомним, пандемия новой коронавирусной инфекции началась в марте. В апреле были введены жесткие ограничения, в том числе на работу организаций, проведение ими личного приема и передвижение самих граждан. В результате по сравнению с мартом, когда начался период самоизоляции, объем дистанционных платежей вырос на 8 процентов.

«Орловский энергосбыт» напоминает потребителям, что оплачивать электроэнергию дистанционно — легко, быстро и, главное, безопасно, — говорят в компании. — Рассчитываться за коммунальные услуги с помощью дистанционных сервисов рекомендует и Роспотребнадзор».

В качестве свидетельства этого энергетики приводят цитату Роспотребнадзора, который ранее сообщил: «Услуги ЖКХ являются не только одними из самых распространенных потребительских услуг, но и имеют статус социально значимых, поскольку сложно себе представить нормальную жизнь без электроснабжения или горячей воды. Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции потребителям рекомендуется воспользоваться онлайн сервисами».

Орловские энергетики также призвали жителей региона своевременно оплачивать квитанции за электроэнергию, чтобы в будущем не пришлось платить сразу за несколько месяцев. Кстати, оплатить электроэнергию дистанционно можно без комиссии.

ИА «Орелград»

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