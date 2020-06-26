За сутки на Орловщине сгорели три автомобиля

Два – в Орле, один – в Мценске

За прошедшие сутки в Орловской области сгорели три автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В 11.45 поступило сообщение о возгорании «Фольксвагена Тигуан» в Мценске на улице Ленина. Пожар уничтожил моторный отсек внедорожника. Спустя 2,5 часа на Андрианова в Орле загорелся строительный мусор, и огонь повредил стоявший по соседству «Фольксваген». Причины этих двух пожаров устанавливаются.

Наконец, в 21.13 в Орле на Карачевском шоссе сгорела кабина фуры «Рено Премиум». По предварительной версии, возгорание случилось из-за аварийной работы электроустановки.

Ни в одном из инцидентов не пострадали люди. Размер ущерба устанавливается.

ИА «Орелград»