За сутки на Орловщине сгорели три автомобиля

26.6.2020 | 10:03 Новости, Происшествия

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Два – в Орле, один – в Мценске

За прошедшие сутки в Орловской области сгорели три автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В 11.45 поступило сообщение о возгорании «Фольксвагена Тигуан» в Мценске на улице Ленина. Пожар уничтожил моторный отсек внедорожника. Спустя 2,5 часа на Андрианова в Орле загорелся строительный мусор, и огонь повредил стоявший по соседству «Фольксваген». Причины этих двух пожаров устанавливаются.

Наконец, в 21.13 в Орле на Карачевском шоссе сгорела кабина фуры «Рено Премиум». По предварительной версии, возгорание случилось из-за аварийной работы электроустановки.

Ни в одном из инцидентов не пострадали люди. Размер ущерба устанавливается.

ИА «Орелград»

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