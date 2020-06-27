Короткоусый мукоед сорвал поставку орловского зерна в Калининград

Специалисты забраковали партию пшеницы, готовившуюся к отгрузке.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, по предписанию этого ведомства прекращено действие декларации о соответствии продукции заявленным требованиям качества.

Речь идет о партии пшеницы массой 705 тонн, предназначенной на пищевые цели. Она хранится в Свердловском районе Орловской области и принадлежит одному из ООО. Эту пшеницу планировали отправить в ближайшие дни в Калининградскую область.

Однако перед отправкой от продукции были отобраны образцы, которые в лабораторных условиях исследовали эксперты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. В результате были выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

«В частности, установлена зараженность партии пшеницы на пищевые цели вредителем хлебных запасов (короткоусый мукоед в жизнеспособном состоянии), — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Наличие зараженности влечет ухудшение потребительских свойств зерна, предназначенного на пищевые цели, и создает угрозу распространения вредителей».

В ведомстве пояснили, что короткоусый мукоед так же опасен, как и другие хлебные клещи, поскольку активно засоряет зерно продуктами жизнедеятельности. Он способен быстро и массово размножаться, что влечет за собой сильный перегрев зерна в хранилище.

В ТУ Россельхознадзора добавили, что компании-владельцу было выдано предписание, в рамках которого предприятие провело обеззараживание зерна пшеницы. Также было прекращено действие декларации о соответствии, а в отношении фирмы и ответственного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении.

ИА «Орелград»