Орловским выпускникам дали советы по подготовке к ЕГЭ

Областной департамент образования выпустил памятку для выпускников.

В Орловской области начала работать служба психологической поддержки на период проведения ЕГЭ. Она создана областным департаментом образования, который также разработал памятку для выпускников и их родителей. В ней содержатся полезные советы психолога по подготовке к ЕГЭ, которые «направлены на формирование положительного настроя ученика на экзамене».

«Первым шагом к успеху в любом деле станет психологическая установка: цель будет достигнута, — рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Советы психолога ученикам и их родителям помогут эффективнее подготовиться к экзаменам, что позволит выпускникам получить высокий балл и претендовать на бюджетное место в желаемом вузе на выбранной специальности».

Например, выпускникам рекомендовано заблаговременно ознакомиться с правилами и процедурой экзамена. Им советуют потренироваться в решении заданий. При этом следует «менять умственную деятельность на двигательную», не забывать о прогулках и любимом хобби, но при этом не затягивать такие «перемены».

После каждых 40-50 минут занятий психолог советует делать паузу для отдыха на 10-15 минут. Родителям рекомендовано создать комфортную обстановку для своих детей и не мешать им, быть спокойными и уравновешенными, не пугать свое чадо предстоящими экзаменами, дать ребенку хорошо выспаться перед ЕГЭ и другое.

ИА «Орелград»