Умерли еще 3 орловца с коронавирусом

27.6.2020 | 10:35 Новости, Общество

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Число жертв достигло 57

За сутки скончались еще трое орловцев, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число жертв достигло 57.

Также за день медики подтвердили коронавирус еще у 38 человек. Общее количество случаев достигло 4396. За сутки выздоровели 49 человек, число победивших вирус достигло 2669.

В целом по России зафиксировало 627 646 случаев коронавируса (+6852 за сутки). С начала пандемии выздоровели 393 352 человека (+9200), скончались 8969 (+188).

ИА «Орелград»

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