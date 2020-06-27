Умерли еще 3 орловца с коронавирусом

Число жертв достигло 57

За сутки скончались еще трое орловцев, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число жертв достигло 57.

Также за день медики подтвердили коронавирус еще у 38 человек. Общее количество случаев достигло 4396. За сутки выздоровели 49 человек, число победивших вирус достигло 2669.

В целом по России зафиксировало 627 646 случаев коронавируса (+6852 за сутки). С начала пандемии выздоровели 393 352 человека (+9200), скончались 8969 (+188).

ИА «Орелград»