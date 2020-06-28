Клычков нашел «технарей», которым дадут освоить 1,2 млрд рублей

28.6.2020 | 14:11 Новости, Экономика

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Глава региона сформировал «информационную» команду.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился создать рабочую группу по управлению реализацией государственной программы «Развитие информационного общества». Кстати, он сразу же утвердил ее персональный состав, который насчитывает шесть человек, причем у каждого из них будет своя сфера ответственности.

Руководителем рабочей группы назначен глава департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко. Он же является ответственным исполнителем этой государственной программы. Остальным членам группы достались отдельные направления. Например, за реализацию подпрограммы «Региональные проекты в области цифровой экономики» ответственность будет нести Петр Побережный, начальник отдела организации предоставления услуг в электронном виде.

Главной по подпрограмме «Снижение административных барьеров и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» назначена Анна Калинина, начальник областного отдела совершенствования государственного управления.

Действие программы рассчитано с 2020 по 2025 годы. Объем ее финансирования превысит 1,2 миллиарда рублей, причем почти всю эту сумму планируется выделить из бюджета региона.

Реализация планируется в один этап. Как уже рассказывал «Орелград», в рамках программы предполагается приобретение квадрокоптеров, портативного комплекса «Мобильный кинотеатр» и звукоусилительного оборудования для обеспечения выездных публичных выступлений губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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