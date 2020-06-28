Клычков урезал финансирование детского отдыха

28.6.2020 | 11:15 Новости, Общество

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Губернатор внес изменения в программу оздоровления детей на 2020 год.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году». Наиболее важная поправка касается объемов финансирования. Изначально из бюджета региона на указанные цели департаменту образования планировалось выделить 53,75 миллиона рублей. В обновленной редакции документа речь идет о выделении уже 42,81 миллиона рублей.

Вероятно, изменения внесены в связи с тем, что саму программу пришлось корректировать с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Постановление о детском отдыхе правительство области издало еще в марте. В апреле были ужесточены ограничения, а школьников перевели на дистанционный формат учебы. В мае стало понятно, что с 1 июня детские лагеря заработать не смогут, как это планировалось изначально.

По последним данным, открытие загородных оздоровительных лагерей и санаториев в Орловской области намечено на 1 июля. Отдых должен быть организован в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, поскольку в регионе сохраняются риски распространения COVID-19.

В целом планируется, что на территории области в этом году детей примут 12 загородных лагерей и один санаторий. Все они внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Как уже рассказывал «Орелград», сервис подачи заявлений в загородные оздоровительные лагеря работает на портале муниципальных услуг ИСОУ «Виртуальная школа».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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