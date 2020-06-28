За сутки двое орловцев умерли от коронавируса

28.6.2020 | 10:40 Новости, Общество

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Общее число жертв достигло 59

Еще два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных случаев достигло 59.

За день медики диагностировали коронавирус у 41 человека, число подтвержденных случаев достигло 4437. Выздоровели 9 человек, количество победивших вирус выросло до 2678.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 634 437. За сутки подтвердился 6791 случай в 83 регионах, при этом 2198 пациентов переносят COVID-19 без симптомов. С начала пандемии выздоровели 399 087 человек, умерли 9073.

ИА «Орелград»

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