За сутки двое орловцев умерли от коронавируса

Общее число жертв достигло 59

Еще два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных случаев достигло 59.

За день медики диагностировали коронавирус у 41 человека, число подтвержденных случаев достигло 4437. Выздоровели 9 человек, количество победивших вирус выросло до 2678.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 634 437. За сутки подтвердился 6791 случай в 83 регионах, при этом 2198 пациентов переносят COVID-19 без симптомов. С начала пандемии выздоровели 399 087 человек, умерли 9073.

ИА «Орелград»