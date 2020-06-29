Орловец разграбил дом в Буяне

29.6.2020 | 12:47 Новости, Общество

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Добычей мужчины стали бензопила и стиральная машина

Полиция раскрыла кражу бензопилы и стиральной машины из поселка Буян Орловского района, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

На кражу пожаловался хозяин жилища. На месте полицейские установили, что вор проник в дом и гараж, «совершив манипуляции с запорным устройством». Вскоре злоумышленника задержали – им оказался 36-летний орловец. Бензопилу он успел продать за 3500 рублей, а лежавший в гараже металл сдал в пункт приема металлолома. Часть похищенного полицейские изъяли.

Против вора завели дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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