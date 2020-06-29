Под Орлом нашли двух маленьких братьев, пропавших в выходные

Волонтеры, искавшие детей, обнаружили и пропавшую пенсионерку.

Братьев Орловых – 11-летнего Гену и 9-летнего Степана – нашли. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт.Орел». По разным данным, они пропали 27 или 28 июня. Обнаружили ребят в лесополосе возле Знаменки. Сейчас они находятся в детском реабилитационном центре.

По данным «ЛизаАлерт», местонахождение детей не было известно с 27 июня. «Поиск пропавших детей.Орел» пишет о 28 июня. Видимо, дети жили не с родителями, потому что нигде нет формулировки «ушли из дома».

Детей искали волонтеры, сотрудники уголовного розыска, ПДН, службы участковых уполномоченных полиции, ППС, ГИБДД и других подразделений. Поиски велись и ночью. Ребят нашли около 1.30 28 июня.

По информации волонтеров из организации «Поиск пропавших детей.Орел», искали не только братьев Орловых. «Волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» обнаружили двух пропавших детей в Орловском районе, третий разыскиваемый сам пришел в реабилитационный центр», — говорится в сообщении на сайте группы.

В процессе поиска детей волонтеры прочесывали Орел, так как в социальных сетях было много комментариев о том, что ребят вроде как видели в том или ином магазине или торговом центре. В этом же время появилась ориентировка о пропавшей 80-летней бабушке, страдающей болезнью Альцгеймера. В час ночи волонтеры обнаружили ее в одном из дворов в Орле. Бабушку доставили домой.

ИА «Орелград»