Под Орлом водитель влетел в дорожное ограждение

Он ехал на слишком высокой скорости.

В минувшее воскресенье под Орлом произошло ДТП: водитель отечественной легковушки превысил допустимую скорость и вылетел с трассы. Остановил его железный забор.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 59-летний мужчина за рулем «Лады Калины» ехал по автодороге со стороны деревни Сабурово в направлении пгт Знаменка. В районе 4 км пути он превысил установленную скорость и врезался в металлическое ограждение дороги.

Водитель «Лады Калины» серьезно пострадал: на машине скорой помощи его госпитализировали в областную больницу, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»