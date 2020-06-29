Под Орлом водитель влетел в дорожное ограждение

29.6.2020 | 11:17 Новости, Происшествия

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Он ехал на слишком высокой скорости.

В минувшее воскресенье под Орлом произошло ДТП: водитель отечественной  легковушки превысил допустимую скорость и вылетел с трассы. Остановил его железный забор.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 59-летний мужчина за рулем «Лады Калины» ехал по автодороге со стороны деревни Сабурово в направлении пгт Знаменка. В районе 4 км пути он превысил установленную скорость и врезался в металлическое ограждение дороги.

Водитель «Лады Калины» серьезно пострадал: на машине скорой помощи его госпитализировали в областную больницу, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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