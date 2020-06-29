Подозреваемого в убийстве орловца поймали в Туле

Автомобиль, на котором он ехал, блокировали росгвардейцы.

Мужчину, подозреваемого в убийстве на территории Орловской области, задержали в Туле. Об этом рассказали в пресс-службе тульского управления Росгвардии.

Сообщается, что орловца удалось поймать по ориентировке на машину, на которой он передвигался. Один из патрулей вневедомственной охраны заметил такой автомобиль на парковке возле одного из супермаркетов на проспекте им. Ленина в Туле.

Машину блокировали. Силовики задержали сидевшего в ней 41-летнего орловца. Его передали оперативникам, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства убийства, которое якобы совершил задержанный, не сообщаются.

ИА «Орелград»