В Орле директор УК избежал тюрьмы за гибель женщины от сосулек

Ему назначили два года условного срока

Директор управляющей компании «Спутник» избежал тюрьмы за гибель 54-летней орловчанки, на которую упала наледь. Мужчине назначили два года условного срока, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

Напомним, трагедия произошла 4 января 2019 года в Советском районе Орла. Женщина проходила мимо пятиэтажки, и с балкона на нее упала наледь. От удара орловчанка скончалась на месте происшествия.

В СК считают, что директор УК «Спутник» «не принял надлежащие меры к своевременному обнаружению и удалению с крыши и козырьков балконов указанного дома снега, снежно-ледяных образований, наледи и сосулек, а также не ограничил доступ граждан к опасной территории». Его признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека.

Впрочем, суд посчитал, что исправление осужденного возможно и на свободе. Ближайшие два года станут его испытательным сроком. Кроме того, мужчина заплатит 200 000 рублей штрафа.

ИА «Орелград»