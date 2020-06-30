Клычкову посоветовали усилить контроль за социальной сферой

30.6.2020 | 15:59 Новости, Общество

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Полезные рекомендации губернатору дали областные парламентарии.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел обязательный публичный отчет губернатора Орловской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Речь идет об организациях, учредителем которых является Орловская область.

По итогам рассмотрения парламентарии приняли постановление, в котором содержится целый ряд рекомендаций, адресованных губернатору. В частности, Андрею Клычкову посоветовали рассмотреть возможность расширения общего количества организаций здравоохранения, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг.

Также главе региона рекомендовано «усилить меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, имеющих наихудший рейтинговый показатель» и усилить контроль за деятельностью организаций социальной сферы. Губернатору советуют обратить особое внимание на повышение уровня доступности услуг для инвалидов, а также на оптимизацию работы официальных сайтов этих организаций.

Кроме того, Клычкову рекомендовали «организовать распространение лучших практик оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, выявленных при независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» и рассмотреть возможность поощрения организаций социальной сферы, занявших высшие места в рейтинге.

ИА «Орелград»

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