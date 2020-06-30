На орловских чиновников тратят по 50 млн рублей ежемесячно

30.6.2020 | 12:52 Новости, Политика

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Областное правительство отчиталось о бюджетных расходах.

Правительство Орловской области представило отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2020 года. Этот документ был одобрен депутатами облсовета. Из него следует, что исполнение бюджета «осуществлялось в соответствии с кассовым планом, составляемым на основе заявок главных распорядителей средств и прогнозируемого поступления доходов».

В отчете сказано, что на 1 апреля 2020 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1218 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за отчетный период времени составили 148,544 миллиона рублей, то есть в месяц на содержание чиновников из бюджета в среднем тратится почти по 50 миллионов рублей. Численность работников государственных учреждений Орловской области на 1 апреля составила 30278 человек. Фактические затраты на их денежное содержание в правительстве оценили в 2,255 миллиарда рублей.

Что касается исполнения бюджета, то по итогам I квартала 2020 года его доходы составили 7,207 миллиарда рублей, что на 13,6 процента выше уровня прошлого года. Расходы составили 7,737 миллиарда рублей, что говорит о возникшем дефиците бюджета.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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