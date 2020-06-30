Орловец отсидит три года за сбитого насмерть пешехода

30.6.2020 | 8:58 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

И заплатит миллион рублей компенсации.

Орловский суд вынес приговор мужчине, который сбил пешехода на «зебре». Он получил реальный срок, а также будет должен выплатить семье погибшей солидную сумму.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет о ДТП, которое произошло в Орле еще в ноябре 2018 года. Мужчина вечером ехал домой на своем автомобиле и не притормозил перед одним из пешеходных переходов, из-за чего сбил переходившую по нему женщину. От полученных травм она умерла.

Суд приговорил орловца к 3 годам колонии-поселения. На этот же срок его лишили прав. Семья погибшей требовала компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей. Суд это требование удовлетворил.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования