Орловец отсидит три года за сбитого насмерть пешехода

И заплатит миллион рублей компенсации.

Орловский суд вынес приговор мужчине, который сбил пешехода на «зебре». Он получил реальный срок, а также будет должен выплатить семье погибшей солидную сумму.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет о ДТП, которое произошло в Орле еще в ноябре 2018 года. Мужчина вечером ехал домой на своем автомобиле и не притормозил перед одним из пешеходных переходов, из-за чего сбил переходившую по нему женщину. От полученных травм она умерла.

Суд приговорил орловца к 3 годам колонии-поселения. На этот же срок его лишили прав. Семья погибшей требовала компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей. Суд это требование удовлетворил.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»