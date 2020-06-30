Под Орлом тетя напоила 14-летнего племянника и посадила его за руль

Орловский облсуд рассмотрел дело о возмещении материального ущерба за разбитую машину.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело, которое в первой инстанции рассмотрели в Ливнах. Местный житель подал иск к 14-летнему подростку и его родителям. Он просил о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП его автомобилю. Общая сумма требований составила около 240 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, обстоятельства этого дела оказались необычными. Было установлено, что ответственность за случившееся, в основном, лежит на супруге истца, которая приходится тетей школьнику. Подросток пришел к ней в гости вместе с двумя знакомыми девушками. Женщина сама распивала спиртное и угостила пивом своего племянника.

«Через некоторое время они все вместе съездили в магазин за спиртным (за рулем была тетя), которое также употребили, — сообщили в облсуде. — Через некоторое время тетя попросила племянника съездить в кафе, чтобы купить еще спиртного, и передала парню ключи от автомобиля. Школьник сел за руль, и по дороге в кафе произошло ДТП, в результате чего автомобиль был поврежден».

Юный водитель не справился с управлением и протаранил забор. В возбуждении уголовного дела об угоне автомобиля было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Административное дело не стали заводить из-за возраста виновника ДТП.

Суд пришел к выводу, что у дорожно-транспортного происшествия было несколько причин. Прежде всего, это употребление подростком спиртных напитков, виновата в чем была его тетя. Кроме того, именно она дала парню ключи от машины и попросила съездить в кафе.

Суд оценил степень вины тетя в 80 процентов, а подростка – в 20 процентов. Поэтому исковые требования были удовлетворены частично. С парня и его родителей взыскано около 40 тысяч рублей. Истец обжаловал это решение в апелляции, но оно было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»