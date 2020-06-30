Роспотребнадзор признал опасной воду в Светлой жизни

Ни на одном официальном пляже в Орле купаться нельзя.

Ока у городского парка в Орле и озеро Светлая жизнь непригодны для купания, рассказали в пресс-службе орловского Роспотребнадзора. Также не рекомендуется купаться в пруду «Андриабуж» в Орловском районе и в Зуше в районе села Корсаково. Остальные проверенные водоемы вопросов у специалистов ведомства не вызвали.

По данным Роспотребнадзора, забор проб воды регулярно проводится с конца мая в 49 водоемах Орловской области. Исследования от 26 июня показали, что вода возле всех проверенных пляжей была в норме по основным показателям. Исключение составило озеро Светлая жизнь, ранее открытое для купания. Сейчас здесь нашли нарушение санитарно-химических норм. Грязная вода и в Оке в центре Орла: здесь превышены санитарные и микробиологические показатели.

Из ближайших к областному центру водоемов чистая вода пока в Мечте (поселок Зеленый шум) и на пруду Сахарном (деревня Гавриловская).

В сообщении ведомства говорится только об официальных пляжах, которые специально готовят и проверяют перед началом купального сезона.

ИА «Орелград»