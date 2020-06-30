В Орле отремонтировали три улицы

Объекты практически готовы к сдаче.

Ремонт дорожного покрытия на Московском шоссе, улице Розы Люксембург и переулке Южном практически завершен. Об этом 29 июня рассказал глава администрации Орла Александр Муромский.

Напомним, эти три улицы входят в перечень из 11 объектов, которые должны отремонтировать в Орле в этом году. Также сегодня подрядчики работают Старо-Московской, улице 60-летия Октября (от Октябрьская до улицы М. Горького), улице Тульской, Новосильском шоссе, улице Васильевской (от переулка Западного до Карачевского шоссе), улице Автовокзальной, 5 Августа (от моста «Дружба» до 1-й Курской)и на Ливенской.

По информации Муромского, подрядчики соблюдают графики. Закончить работу они должны к 31 августа. ПСД предусматривает ремонт орловских улиц «от фасада до фасада» и включает в себя ремонт тротуаров, ограждений, создание газонов и т.д.

Качество дорожных работ контролирует заказчик — УКХ г. Орла, с привлечением лаборатории «Орелгосзаказчика». «Оплата выполненных работ производится только после их приемки и подписания актов выполненных работ», — отметил Муромский. На все объекты есть гарантия сроком на 4 года.

В 2020 году на ремонт улиц Орла потратят 470 млн рублей. Это на 110 млн рублей больше, чем в 2019 году. На эти деньги должны привести в порядок 11 улиц, 27 межквартальных проездов, парковок и тротуаров.

ИА «Орелград»