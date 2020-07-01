Клычков продлил самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет и старше

Ограничения для пожилых людей продолжат действовать до 16 июля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ №294 «О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше». Документ вступил в силу со дня его официального опубликования (29 июня), но он распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Клычков определил для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, следующие периоды соблюдения самоизоляции: с 15 июня по 28 июня, с 29 июня по 12 июля и с 13 по 16 июля 2020 года.

Действие этого пункта не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Указ необходим для того, чтобы указанные граждане снова смогли оформить электронные больничные.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов, пояснили в орловском отделении Фонда социального страхования России. Оплата больничного листа придет напрямую.

В ФСС отметили, что ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая и с 1 по 11 июня. Однако изменился механизм. Ранее больничные оформлялись на основании постановления правительства страны, а теперь периоды самоизоляции устанавливают главы регионов.

«Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, — рассказали в пресс-службе орловского отделения ФСС. — В связи с этим ФСС просит работодателей Орловской области как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше».

ИА «Орелград»