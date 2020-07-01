В Орле завели 8 уголовных дел после проверок КСП

Городские аудиторы помогли силовикам выявить признаки преступлений.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о своей работе за 2019 год. Несколькими днями ранее этот объемный документ был представлен в горсовете народных депутатов. Согласно ему, в прошлом году КСП провела 138 мероприятий, в том числе 21 контрольное. Всего было проверено 20 объектов, в том числе 8 структурных подразделений администрации города, 7 муниципальных учреждений и 5 муниципальных унитарных предприятий. В КСП отмечают, что «отдельные объекты проверялись неоднократно».

«По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий как текущего, так и предыдущих лет в 2019 году возбуждено 8 уголовных дел, — говорится в отчете КСП. — По результатам 7 контрольных мероприятий районными прокуратурами города Орла направлены материалы в органы предварительного расследования для проведения процессуальных проверок».

Кроме того, Контрольно-счетная палата неоднократно направляла в областное управление Федеральной антимонопольной службы информацию о выявленных признаках нарушения законов о закупках товаров, работ и услуг. В результате за 2019 год было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

«В целом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 13 постановлений о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 229,3 тысячи рублей», — сообщает КСП.

Добавим, что общий объем средств, охваченных проверками в 2019 году, составил 14,555 миллиарда рублей, в том числе 11,728 миллиарда бюджетных рублей. Это гораздо больше, чем годом ранее. Значительный рост проверенных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в КСП объяснили проверкой реестра муниципального имущества города Орла, которая охватила 5,399 миллиарда рублей.

«В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены множественные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использования муниципального имущества города Орла, — говорится в отчете КСП. — Установлено 328 нарушений норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. Объем выявленных финансовых нарушений составил 4,713,8 миллиарда рублей, или 32,3 процента общего объема проверенных средств».

ИА «Орелград»