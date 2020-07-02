Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 4579

2.7.2020 | 10:24 Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился еще у 35 человек

Еще 35 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 4579.

За день выписали всего трех человек, число выздоровевших таким образом достигло 2911. Количество летальных случаев не изменилось — 66.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 661 165. За день прибавилось 6760 больных, из которых 2167 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 428 978 человек, умерли 9683.

ИА «Орелград»

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