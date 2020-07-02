Орловец тратил чужие деньги благодаря банковскому сервису

2.7.2020 | 11:15 Новости, Общество

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Бесконтактная оплата дала преступнику возможность пользоваться найденными картами.

В Орле поймали мужчину, который расплачивался чужими банковским карточками. Благодаря сервису бесконтактной оплаты, который позволяет расплачиваться на сумму до 1000 рублей без ПИН-кода, он без проблем тратил деньги орловчанки, которая потеряла карточки.

Как пояснили в пресс-службе орловского УМВД, женщина потеряла две банковские карты, после чего ей начали приходить сообщения о списании денег со счета. Полицейские нашли подозреваемого, который уже успел потратить в магазинах Советского района Орла около 13 тысяч рублей с карт потерпевшей. На ранее судимого 36-летнего орловца завели дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Злоумышленник признался в содеянном, ведется следствие, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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