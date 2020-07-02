Орловская пенсионерка отдала за «новые деньги» больше 0,5 млн рублей

Она доверилась лжеработнице Пенсионного фонда.

В Ливнах мошенница представлялась сотрудницей Пенсионного фонда и убеждала людей в необходимости обмена денег на новые купюры. Местная жительница поверила ей и лишилась всех сбережений.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, под предлогом обмена денег на новые пенсионерка отдала преступнице 600 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Обманщицу ищут. А в пресс-службе ведомства тем временем в очередной раз напоминают простые правила безопасности:

— Не доверяйте незнакомым гражданам, предлагающим какие-либо услуги, особенно, если это касается финансовых вопросов. Обмен денег в настоящее время не производится, а другие операции с билетами банка России никогда не проводятся на дому. Расскажите своим пожилым родственникам о различных способах обмана, которыми пользуются злоумышленники. Снабдите их номерами телефонов органов внутренних дел либо участкового уполномоченного полиции, чтобы те могли перед принятием решения с ним проконсультироваться и избежать необдуманного шага.

ИА «Орелград»