Орловский суд заставил женщину жить в квартире с чужим человеком

В Ливнах «пожалели» мужчину, которому некуда выселяться.

Ливенский суд не стал выселять «в никуда» местного жителя. Бывшая супруга требовала, чтобы он немедленно освободил ее квартиру, но еще целый год ей придется терпеть чужого, по сути, человека, у себя дома.

Как следует из материалов суда, изначально семья жила в квартире, оформленной на дочь. Кто именно купил это жилье, не уточняется. После развода родителей дочь подарила квартиру матери. Но бывший супруг съезжать не собирался. Тогда женщина обратилась в суд с требованием о выселении из собственного жилья человека, который уже не является членом ее семьи.

В суде мужчина поведал, что съезжать ему некуда, а размер пенсии – около 14 тыс.рублей – якобы не позволяет ему самостоятельно решить квартирный вопрос. Он попросил суд разрешить пользоваться квартирой бывшей жены как можно дольше.

Решением суда мужчину обязали отдать ключи от квартиры законной хозяйке, но при этом за них сохранили право пользования спорным жилым помещением до 1 июля 2021 года.

ИА «Орелград»