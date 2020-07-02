Почти 80% орловцев поддержали поправки в Конституцию

2.7.2020 | 9:05 Важное, Новости, Политика

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Орловщина показала результат выше общероссийского

За принятие поправок в Конституцию России проголосовали 79,74% жителей Орловской области, следует из опубликованных данных. Против высказались 19,05%.

Орловщина показала результат выше общероссийского, который, по данным ЦИК, составил 78% «за». Хуже всего поддержали поправки в Ливнах (71,72%) и в Заводском районе Орла (71,17%).

  • Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.  Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.
  • В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»

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