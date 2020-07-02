В Орле снова начала работать детская стоматологическая поликлиника

Уже открыта запись на прием к врачам-специалистам.

Детская стоматологическая поликлиника в Орле приступила к работе с сегодняшнего дня. Об этом 2 июля рассказал на онлайн-брифинге с журналистами глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. По его информации, запись на прием к специалистам уже открыта.

Орловские поликлиники, в том числе и детская стоматологическая, с апреля не оказывали плановую помощь. Из-за пандемии коронавируса лечили только экстренных больных.

Поэтапно снимать введённые ограничения в Орловской области начали в июне. К 1 июля заработали почти все предприятия сферы услуг и торговли.

Последним решением губернатора Андрея Клычкова режим ограничений в области продлен до 16 июля, а масочный режим в общественных будет действовать по крайней мере до конца этого месяца.

ИА «Орелград»