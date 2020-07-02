В Орле заметили разрушение моста «Дружба»

Переправа не выдержала первых дождей.

В Сети опубликовали фотографию бетонного конуса моста «Дружба» в Орле. На снимке видно, что блоки просели, будто под ними образовалась глубокая промоина.

«После дождика мост дружбы немного разрушился», — подписал фото автор поста в одном из орловских пабликов.

В комментариях жители города советуют начать ремонтировать какой-нибудь другой мост, потому что «этот не получается», а также «помогают» подрядчику, ремонтируя конус в фотошопе.

Напомним, недавно губернатор Андрей Клычков обещал открыть мост к 3 августа. Изначально движение по «Дружбе» должно было открыться в конце 2019 — начале 2020 года. Однако первый подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки. Пока работы стояли, Клычков говорил, что ремонт моста находится на контроле.

Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области, оттуда же, откуда приехал скандальный советник Клычкова Сергей Лежнев. Компания не имеет опыта работы на таких крупных объектах.

ИА «Орелград»