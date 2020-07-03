Болховский райсуд продолжил работу, несмотря на коронавирус

3.7.2020 | 13:14 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Граждан впускают в помещение только при наличии маски.

Управление судебного департамента в Орловской области прояснило ситуацию с Болховским районным судом. Напомним, ранее депутат облсовета Валентина Остроушко сообщила, что этот суд закрыли на карантин из-за коронавируса. По ее словам, поликлиника «не торопилась брать анализы» у работника прокуратуры, который контактировал с сотрудниками Болховского райсуда.

В судебном департаменте информацию, озвученную в СМИ по этому поводу, назвали недостоверной. В той части, что он закрыт. На официальном сайте ведомства сообщается, что Болховский районный суд работает в обычном режиме с соблюдением ограничительных мероприятий. При этом другие факты нашли подтверждение.

«Ранее у сотрудников суда были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении управления судебного департамента. — Заболевшие и лица, контактировавшие с ними, изолированы. В здании суда проведена дезинфекция помещений, обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Допуск граждан в здание Болховского районного суда осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также после измерения температуры тела специальным устройством».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования