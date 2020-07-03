Болховский райсуд продолжил работу, несмотря на коронавирус

Граждан впускают в помещение только при наличии маски.

Управление судебного департамента в Орловской области прояснило ситуацию с Болховским районным судом. Напомним, ранее депутат облсовета Валентина Остроушко сообщила, что этот суд закрыли на карантин из-за коронавируса. По ее словам, поликлиника «не торопилась брать анализы» у работника прокуратуры, который контактировал с сотрудниками Болховского райсуда.

В судебном департаменте информацию, озвученную в СМИ по этому поводу, назвали недостоверной. В той части, что он закрыт. На официальном сайте ведомства сообщается, что Болховский районный суд работает в обычном режиме с соблюдением ограничительных мероприятий. При этом другие факты нашли подтверждение.

«Ранее у сотрудников суда были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении управления судебного департамента. — Заболевшие и лица, контактировавшие с ними, изолированы. В здании суда проведена дезинфекция помещений, обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Допуск граждан в здание Болховского районного суда осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также после измерения температуры тела специальным устройством».

ИА «Орелград»