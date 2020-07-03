Из Оки в Орле вытащили утопленника

Им оказался 34-летний мужчина.

Вчера в Оке утонул человек. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 17.00.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, очевидцы заметили, как в районе улицы Фомина в Орле тонет молодой мужчина. Они же смогли вытащить тонущего из воды, но, к сожалению, он был уже мертв.

По информации ведомства, с начала года в Орловской области уже утонули шесть человек.

— В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая следующие правила поведения на воде в летнее время, — напоминают в ГУ МЧС.

Правила летнего отдыха опубликованы на сайте ведомства.

ИА «Орелград»