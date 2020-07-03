Качество орловских дорог оценила ГИБДД

3.7.2020 | 6:45 Новости, Общество

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В Орле сотрудники ОГИБДД проверили соответствие дорог стандартам.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, контроль за качеством содержания улично-дорожной сети города Орла проводится регулярно. При этом особое внимание уделяется состоянию проезжей части вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Если дороги не соответствуют стандартам и нормам, установленным законодательством, инспекторы выдают собственникам предписание на устранение недостатков.

Согласно приведенной статистике, в этом году в Орле вынесено уже 198 таких предписаний. Кроме того, 63 административных протокола было составлено на юридических и должностных лиц, ответственных за содержание дорог областного центра. Все эти дела были переданы на рассмотрения в суды.

Далеко не всегда те, кто отвечает за содержание дорог, выполняют в срок требования предписаний. За это законом также предусмотрена ответственность. В УГИБДД сообщили, что в 2020 году в Орле за неисполнение выданного предписания было составлено 19 административных материалов в отношении юридических лиц и их сотрудников. Также к административной ответственности было привлечено 11 должностных лиц.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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