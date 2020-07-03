Клычков назвал условия работы музеев

3.7.2020 | 8:30 Культура, Новости

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В Орловской области вновь частично сняли ограничения на работу.

Губернатор Андрей Клычков внес очередные изменения в собственный указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, он расширил перечень организаций, деятельность которых не приостановлена.

Так, с 1 июля разрешен прием посетителей музеями и выставочными центрами. Однако работать можно только при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра.

Тем же указом разрешена работа культурно-досуговых учреждений без обслуживания посетителей, но с проведением репетиций в режиме удаленной работы или на открытом пространстве. В данную категорию входят центры культуры, сельские дома культуры, клубы, дома литераторов, центры народного творчества, театры, филармония и концертные организации.

Напомним, что ранее региональный оперативный штаб принял решение продлить обязательный масочный режим на территории Орловской области при входе и нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг и в медицинских организациях по 31 июля 2020 года включительно.

ИА «Орелград»

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