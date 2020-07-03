На Наугорке велосипедист попал под колеса «Киа»

3.7.2020 | 14:06 Новости, Происшествия

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Орловец «забыл» сойти с велосипеда, переходя дорогу.

Вчера, 2 июля возле ТЦ «Европа» на Наугорском шоссе машина сбила велосипедиста. Авария произошла около 19.00.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 35-летний водитель «Киа Рио» ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Цветаева. В районе дома №76 по Наугорскому шоссе, при повороте направо на улице Героев Пожарных он сбил 20-летнего велосипедиста.

По информации госавтоинспекторов, парень пересекал проезжую часть улицы не спешившись.
Велосипедиста госпитализировали в больницу им. Семашко.

ИА «Орелград»

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