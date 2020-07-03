Орловца осудили за кражу гречки в период пандемии

Житель Хотынецкого района попался на хищении продуктовых запасов.

Дело о краже чужого имущества рассмотрел Хотынецкий районный суд. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который совершил хищение продуктов питания в марте этого года – в самом начале пандемии новой коронавирусной инфекции. Напомним, тогда наблюдался ажиотажный спрос на продукты, поскольку многие орловцы предвидели введение режима самоизоляции.

Одним из наиболее востребованных в то время товаров была гречневая крупа. Именно ее из дома местной жительницы и утащил подсудимый. Было установлено, что он хорошо приготовился. Мужчина точно знал, когда женщины не будет дома. С собой он прикатил деревянную четырехколесную тележку.

Дом потерпевшей гражданки он навестил с тайным визитом дважды, с перерывом примерно в две недели. Во время первого визита незваный гость украл не только килограммовую упаковку гречневой крупы, но пятикилограммовый мешок сахара-песка, а также 40-литровую алюминиевую флягу.

Во второй раз он вновь сократил продуктовые запасы потерпевшей. Мужчина похитил двухкилограммовую упаковку пшеничной муки, прихватив заодно средство для борьбы с комарами, набор ложек и вилок, а также блендер. Выследили его по следам – незадачливый домушник изрядно наследил в чужом доме.

Отпираться было бесполезно, и он признал свою вину. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок также составит два с половиной года.

ИА «Орелград»