Орловца задержали за расклеивание экстремистских листовок

3.7.2020 | 16:04 Видео, Новости, Происшествия

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На мужчину завели уголовное дело

Как стало известно «Орелграду», в Орле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который расклеивал экстремистские листовки в Северном районе. В листовках содержались призывы к беспорядкам и насильственным действиям по отношению к сотрудникам правопорядка.

Мотивы действий задержанного неизвестны. По данным «Орелграда», мужчина зарабатывает торговлей контрафактным алкоголем. Он обустроил цех в гараже в том же Северном районе.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

ИА «Орелград»

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