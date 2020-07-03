Орловщина остается в лидерах по онкозаболеваниям

Минздрав подготовил данные об уровне заболеваемости раком в России.

В Орловской области зафиксировали высокие показатели заболеваемости раком. В 2019 году в регионе впервые выявили 546,9 случаев на 100 тыс. населения. Это больше, чем во многих других регионах страны, свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

Самый высокий показатель по онкологии в России зарегистрирован в Архангельской области (566,2). Далее в списке проблемных идут Брянская (556,2) и Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6), а также Пензенская область (548,1).

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане (163,6). Примерно на том же уровне заболеваемость в Чечне (164,2) и Ингушетии (176,5.

Всего в прошлом году в России впервые выявили 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, сообщает СМИ. Это больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). Специалисты связывают этот рост с улучшением качества диагностики.

Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

ИА «Орелград»