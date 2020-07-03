Остроушко: дело Блохина могут затянуть до избавления от наказания

За месяц расследования хищений при ремонте ТЮЗа силовики не определились с конкретным обвиняемым.

Депутат Орловского облсовета Остроушко полагает, что у подследственного чиновника Дениса Блохина есть очень высокие покровители. За месяц расследования уголовного дела о ремонте театра «Свободное пространство» в Орле силовики не определились с конкретным обвиняемым. Дело расследуют в отношении неустановленного круга лиц, хотя на всех документах стоят подписи реальных чиновников, которые от них не отказываются. Депутат облсовета Валентина Остроушко опасается, что дело, в котором фигурирует глава областного департамента, бывший глава «Орелгосзаказчика» Денис Блохин, могут расследовать такими темпами до тех пор, пока не спишут по срокам давности. Остроушко заявила, что у Блохина, похоже, есть очень высокие покровители.

— В течение месяца следственный комитет понять не может, виноват или нет руководитель предприятия в том, что исчезли 21 млн рублей. И вообще, кто виноват. А самое главное, что с виноватыми делать, превращать ли их в виновных. Или невинны они по определению, потому что в конце концов не пресловутый мешок картошки украли. И, кстати, для кого украли?, — задается вопросами Остроушко. — Это действительно необычное дело, которое расследуют сразу два ведомства – следственный комитет, возбудивший дело 3 июня 2020 года, и полицейское следствие, которое дело возбудило 18 октября 2019 года. Речь в этих двух делах об одном и том же – ремонте «Свободного пространства», фигуранты одни и те же… Но статьи разные: у комитетских – злоупотребление, как я писала выше, а у полицейских – мошенничество в особо крупном размере. И два следственных органа не могут установить виновных лиц – при этом на всех документах стоят подписи реальных людей, от которых те не отказываются! И показания дают… Но что-то такое два следственных ведомства сдерживает в этом деле…

Также Валентина Остроушко удивляется, почему СК взялся за расследование ремонта лишь одного из орловских театров – ТЮЗа. Ведь одновременно к 450-летию Орла ремонтировали и драмтеатр им. Тургенева. Там ущерб, по оценке следователей УМВД, составил 11,2 млн рублей, и в этом деле даже есть личная подпись Блохина, рассказала депутат.

— Я думаю, не только у меня одной складывается впечатление, что у Блохина есть очень сильные покровители?.. И сейчас делается всё для того, чтобы дела, по которым он проходит, дождались срока давности?, — пишет Остроушко.

Напомним, глава СК Анатолий Щуров заявил о возбуждении уголовного дела о ремонте «Свободного пространства» после майской сессии облсовета, где депутаты в очередной раз подняли тему провального ремонта двух орловских театров.

Как уже писал «Орелград», Блохина обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге в бытность главой «Орелгосзаказчика» при ремонте стадиона им. Ленина в Орле. Этот объект также ремонтировали в преддверии 450-летия Орла. Следователи говорят об ущербе бюджету в 33 млн рублей.

ИА «Орелград»