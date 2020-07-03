Под Орлом «десятка» врезалась в автобус

Водитель легковушки выскочил «на встречку».

Вчера около 7.00 в Кромах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На дорогу перед ним выскочила легковушка.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, 34-летний водитель «десятки» двигался по улице Карла Маркса в поселке Кромы. В районе дома № 111 он выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено знаками и разметкой. Легковушка столкнулась с автобусом ЛИАЗ, который в это время разворачивался на перекрестке.

Мужчина за рулем «десятки» получил серьезные травмы. Его пришлось госпитализировать в областную больницу в Орле.

ИА «Орелград»