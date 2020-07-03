Под Орлом «десятка» врезалась в автобус

3.7.2020 | 13:08 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Водитель легковушки выскочил «на встречку».

Вчера около 7.00 в Кромах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На дорогу перед ним выскочила легковушка.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, 34-летний водитель «десятки» двигался по улице Карла Маркса в поселке Кромы. В районе дома № 111 он выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено знаками и разметкой. Легковушка столкнулась с автобусом ЛИАЗ, который в это время разворачивался на перекрестке.

Мужчина за рулем «десятки» получил серьезные травмы. Его пришлось госпитализировать в областную больницу в Орле.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования