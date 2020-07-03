Стало известно, как по Конституции проголосовали в орловском СИЗО

Обвиняемые, подозреваемые и подсудимые сделали свой выбор.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, в системе этого ведомства, как и по всей стране, прошло голосование по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию РФ. По традиции, один из участков для голосования был создан на базе СИЗО-1.

В УФСИН заранее была «создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования, проведена работа по информированию граждан, заключенных под стражу и состоящих на учете в УИИ, об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования». В самом следственном изоляторе №1 была создана инициативная группа, а также организовано взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по Советскому району.

По данным облизбиркома, бюллетени для голосования получили 100 процентов участников, включенных в списки. Всего свой выбор сделали 390 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, содержащихся в учреждении. Из них 300 человек, или 76,92 процента одобрили поправки в Конституцию, а 83 человека высказались против. Еще семь бюллетеней были признаны недействительными.

Кроме того, как добавили в управлении ФСИН, реализовать свое избирательное право смогли также около 60 граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Выбор сделали и орловцы, отбывающие наказание на участке, функционирующем в режиме исправительного центра.

«Места и процедура голосования были организованы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнули в УФСИН.

Напомним, согласно официальным данным в Орловской области за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 372 411 человек, что составляет 79,74 процента от общего числа принявших участие в общероссийском голосовании.

ИА «Орелград»