В Орле «Приора» сбила пешехода возле «Светланы»

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вчера в Советском районе Орла водитель «Лады Приоры» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Как рассказали в УГИБДД, авария произошла около 15.30 на улице Октябрьской, в районе магазина «Светлана». Переход здесь связывает две остановки общественного транспорта.

44-летний водитель «Приоры» ехал со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы 60-летия Октября. Под колесами его авто оказался 48-летний пешеход. Пострадавшего в места аварии увезли в больницу им. Семашко, но после оказания медпомощи отпустили.

ИА «Орелград»