В Орле «Приора» сбила пешехода возле «Светланы»

3.7.2020 | 14:16 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вчера в Советском районе Орла водитель «Лады Приоры» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Как рассказали в УГИБДД, авария произошла около 15.30 на улице Октябрьской, в районе магазина «Светлана». Переход здесь связывает две остановки общественного транспорта.

44-летний водитель «Приоры» ехал со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы 60-летия Октября. Под колесами его авто оказался 48-летний пешеход. Пострадавшего в места аварии увезли в больницу им. Семашко, но после оказания медпомощи отпустили.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования