В Орле закрыли сайт о хищениях в сфере ЖКХ

3.7.2020 | 7:55 ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

Доступ к ресурсу был ограничен по требованию транспортной прокуратуры.

В Орле суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию о способах хищения коммунальных ресурсов. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура. Именно она подала иск в защиту прав неопределенного круга лиц.

Сомнительный сайт был выявлен в ходе планового мониторинга. В надзорном ведомстве не уточнили, какие именно коммунальные ресурсы советовали похищать владельцы портала. Но отметили, что эта информация находилась в свободном доступе и «побуждала неопределенный круг лиц к совершению правонарушений, влекущих административную или уголовную ответственность».

Орловский транспортный прокурор потребовал признать ее информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу и было направлено в Роскомнадзор для организации блокировки этого интернет-ресурса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования