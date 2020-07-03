В Орле закрыли сайт о хищениях в сфере ЖКХ

Доступ к ресурсу был ограничен по требованию транспортной прокуратуры.

В Орле суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию о способах хищения коммунальных ресурсов. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура. Именно она подала иск в защиту прав неопределенного круга лиц.

Сомнительный сайт был выявлен в ходе планового мониторинга. В надзорном ведомстве не уточнили, какие именно коммунальные ресурсы советовали похищать владельцы портала. Но отметили, что эта информация находилась в свободном доступе и «побуждала неопределенный круг лиц к совершению правонарушений, влекущих административную или уголовную ответственность».

Орловский транспортный прокурор потребовал признать ее информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу и было направлено в Роскомнадзор для организации блокировки этого интернет-ресурса.

ИА «Орелград»