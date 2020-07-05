Орловские энергетики возобновили прием граждан

Клиентов в офисах пока будут принимать по предварительной записи.

«Орловский энергосбыт» со 2 июля возобновил очный прием клиентов в своих офисах. При этом ограничения на общение частично сохраняются. В компании уточнили, что прием осуществляется строго по предварительной записи и только при условии использованиями клиентами средств индивидуальной защиты органов дыхания. Работать с потребителями будут в будние дни с 8.00 до 17.00 часов. Также запланирован перерыв для санитарной обработки помещений — с 12.00 до 13.00.

Как пояснил директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега, компания ориентируется на официальные данные. Так, региональный оперативный штаб по недопущению и распространению коронавирусной инфекции отметил снижение количества заболевших. Поэтому энергетики решили не закрывать в июле клиентские офисы.

«Однако мы не заглядываем далеко: несмотря на некоторые послабления в работе организаций региона, действие ограничительных мероприятий, направленных на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения, продлено в Орловской области до 16 июля, — отметил Юрий Лаштабега. — Поэтому мы не делаем смелых заявлений относительно режима работы клиентских офисов на несколько месяцев вперед и пока говорим только об июле».

В компании подчеркнули, что в офисах обеспечены все необходимые меры санитарной безопасности, однако жителей региона по-прежнему призывают использовать все возможности для удаленного обслуживания. Например, открыть или переоформить лицевой счет, получить справку об отсутствии задолженности, проконсультироваться со специалистами компании, а также оплатить электроэнергию без комиссии можно не выходя из дома.

ИА «Орелград»