Орловцам предсказали снижение реальной зарплаты

Областные власти уточнили параметры прогноза на три года вперед.

Правительство Орловской области обнародовало ожидаемые итоги социально-экономического развития региона в 2020 году и уточненные параметры прогноза на 2021 и 2022 годы. В целом, судя по документу, ожидается, что Орловская область не погрузится в глубокий экономический кризис. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, например, эксперты ожидают роста индекса промышленного производства на 1,5 процента по отношению к 2019 году, в том числе на 1,4 процента – в сфере обрабатывающих производств.

Однако по целому ряду направлений прогнозируется снижение показателей. Так, уровень реальной зарплаты по итогам 2020 года, согласно уточненному прогнозу, может составить лишь 96,9 процента от уровня 2019 года. А уровень реальных среднедушевых доходов населения по сравнению с предыдущим годом снизится на 3,5 процента. При этом средняя номинальная начисленная зарплата должна остаться ровно на прошлогоднем уровне и составить в среднем 29 588 рублей в месяц.

Официальная безработица на конец года, согласно расчетам, в 2,8 раза превысит уровень годовой давности. Ожидается, что к концу декабря на учете в службе занятости населения в качестве безработных будут состоять 8500 человек. Кстати, на текущий момент количество таковых превышает 11 тысяч, то есть власти надеются, что почти треть безработных удастся трудоустроить.

ИА «Орелград»