Почти 14% орловцев живут за чертой бедности

6.7.2020 | 8:55 Новости, Экономика

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Опубликован рейтинг регионов по доходам населения.

Орловская область оказалась на 39 месте из 85 в рейтинге по уровню доходов населения по итогам 2019 года. Эксперты «РИА Рейтинг» посчитали, что 13,7% жителей нашего региона живут за чертой бедности. А в крайней бедности находятся 1,6% орловцев.

Судя по рейтинговой таблице, меньше всего финансовые трудности испытывают жители Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва, отмечает СМИ. В конце списка — Калмыкия, Республика Алтай и Тыва.

Эксперты делали расчеты на основании данных Росстата. Учитывались отношение усредненных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ в 2019 году.

ИА «Орелград»

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