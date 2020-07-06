Почти 14% орловцев живут за чертой бедности

Опубликован рейтинг регионов по доходам населения.

Орловская область оказалась на 39 месте из 85 в рейтинге по уровню доходов населения по итогам 2019 года. Эксперты «РИА Рейтинг» посчитали, что 13,7% жителей нашего региона живут за чертой бедности. А в крайней бедности находятся 1,6% орловцев.

Судя по рейтинговой таблице, меньше всего финансовые трудности испытывают жители Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва, отмечает СМИ. В конце списка — Калмыкия, Республика Алтай и Тыва.

Эксперты делали расчеты на основании данных Росстата. Учитывались отношение усредненных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ в 2019 году.

ИА «Орелград»