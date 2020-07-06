В Орле рассказали о вакансиях на рабочие специальности

Дочерние предприятия ПАО «Орелстрой» ищут маляров, сварщиков, плиточников и других рабочих

Строительный холдинг «Орелстрой» открыл почти 100 вакансий на рабочие специальности. Компании нужны дорожные рабочие, плиточники, маляры, плотники, сварщики, отделочники, штукатуры, формовщики и разнорабочие, рассказала заместитель руководителя департамента управления персоналом «Орелстроя» Марина Пугачева.

В условиях пандемии коронавируса объем работы «Орелстроя» не уменьшился, добавили в компании.

«Наши обязательства должны быть выполнены в срок. Поэтому, несмотря на общую тенденцию к сокращению, которая прослеживается сейчас в стране в связи с пандемией, мы продолжаем набор сотрудников на рабочие специальности. Мы ждем ответственных и профессиональных кандидатов, готовых присоединиться к нашей дружной команде», — заявили в «Орелстрое».

Ранее сообщалось, что к концу июня в Орловской области стало в четыре раза больше безработных по сравнению с началом апреля. Уровень безработицы вырос с 0,8% до 3,3%. При этом свободных вакансий в три раза меньше, чем потерявших работу людей.

Около 7% российских компаний из-за пандемии сократили или отправили в отпуск более 70% штата, выяснили аналитики НАФИ в ходе опроса. Большинство (76%) фирм сохранили всех сотрудников, 8% сократили менее 10% штата.

ИА «Орелград»