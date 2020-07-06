В Орле завели дело на главу строительной фирмы

6.7.2020 | 11:35 Новости, Общество

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По данным следствия, он уклонялся от уплаты налогов компании

В Орле Следственный комитет завел уголовное дело на гендиректора «Стройиндустрии ПСК». По версии следствия, он скрыл деньги компании, которые должны были пойти на уплату налогов.

«Подозреваемый, будучи осведомленным о задолженности ООО «Стройиндустрия ПСК» по налогам, сборам, страховым взносам на сумму более 2,25 млн рублей, умышленно сокрыл денежные средства предприятия на общую сумму более 6 миллионов рублей, за счет которых должны производиться данные отчисления», — указано в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

В СК не назвали имя подозреваемого. Согласно открытым данным, единственным учредителем и гендиректором «Стройиндустрии ПСК» является Артем Бардин.

ИА «Орелград»

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