Названа причина массовой гибели рыбы под Орлом

Фармацевтическая компания сбрасывает в реку загрязненные стоки.

Специалисты установили причину массовой гибели рыбы в реках Любовша, Труды и Сосна. Завод «Российской фармакологической компании» (РФК) из села Верхняя Любовша Краснозоренского района сбрасывает в реку загрязненные отходы. Об этом изданию «Уездный город. Ливны» рассказали специалисты областного эконадзора.

Рыба в Верховском, Краснозоренском и Ливенском районах гибнет периодически. В последний раз потоки мертвой рыбы сразу в трех реках можно было видеть в июне этого года. На запрос журналистов о причинах ЧП ответили в областном управлении эконадзора и природопользования.

По информации начальника управления Евгения Алехина, 10 июня специалисты выезжали в деревню Кобзевка Верховского района и в село Верхняя Любовша Краснозоренского района, чтобы взять пробы воды в местах сброса. Экологи нашли в образцах значительные превышения показателей БПК (биохимическое потребление кислорода) и железа, пишет СМИ.

В эконадзоре отметили, что РФК является предприятием, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, а значит, его контролирует федеральный, а не региональный эконадзор.

«Уездный город» сообщил, что готовит журналистские запросы в Росприроднадзор и РФК.

ИА «Орелград»