Орловец починил лавочки в городском сквере. Теперь их меняют на новые

Администрация города сначала разрешила отремонтировать скамейки, а потом потеряла логику.

Активист общественного движения «Граждане Орла» за свой счет отремонтировал лавочки в сквере Ермолова в Орле. Как рассказали представители движения, работы были согласованы с администрацией города. Но через несколько дней стало известно, что мэрия собирается заменить все лавочки в этом сквере.

— Получается, что на обновленных лавочках даже посидеть не успеем? На днях выяснилось, что их меняют на новые, да которые еще не вписываются в стиль сквера, — написала координатор общественного движения Вера Ушакова. — Как это понимать: новые лавочки меняют на новые?

Граждане недоумевают, зачем в мэрии согласовывали работы по ремонту, если знали, что эти лавочки подлежат замене.

Напомним, губернатор Андрей Клычков продавливает изменение облика сквера им. Ермолова в Орле, мечтая превратить его в очередную выложенную тротуарной плиткой зону с фонтаном. Сегодня этот сквер остается одним из немногих зеленых мест в городе, здесь растут декоративные растения редких пород, в тени которых полюбили отдыхать орловцы. Новые лавочки по стилю больше походят на пляжные и мало вписываются в нынешний стиль сквера им. Ермолова, отмечают активисты.

ИА «Орелград»