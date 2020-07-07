Раненный в живот орловец дошел до дома и вызвал скорую

Его обидчика задержали, мужчине грозит тюремный срок

Полиция в Орле задержала 38-летнего мужчину, который ранил ножом в живот 47-летнего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

В день инцидента старший товарищ пришел в гости к знакомому. Они распивали спиртные напитки и поссорились. Хозяин жилища схватил кухонный нож и ударил собутыльника ножом в живот. Несмотря на ранение, тот сумел дойти до дома и вызвать скорую. Врачи госпитализировали пострадавшего и сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемый не стал отрицать, что нанес собутыльнику ранение. Против него возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»